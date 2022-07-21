Abdullah Gül: Alarm zilleri çalıyor, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"Bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı ve etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor" diyen Gül, "İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar" ifadesini kullandı.

Gül, üniversiteleri serbest piyasa ekonomisi üzerinden değerlendirerek şöyle konuştu:

"Çok şükür bütün illerimize üniversiteler götürdük, hükümetlerimiz bunları yaptı ama iyi üniversitelerin sayısını çoğaltmak lazım. Türkiye'de bunu teşvik etmek gerekir. Bundan hiç çekinmemek gerekir. Nasıl serbest piyasa ekonomisinde şirketler, kurallar çerçevesinde rekabet ederlerse, kalite ortaya çıkar, motivasyon ortaya çıkar, o hedefleri alır yüceltir. Akademide de bunu yapmak lazım. Kapasitesi olan üniversitelerin önünü açmak lazım ve iyi üniversite sayısını çoğaltmak lazım."