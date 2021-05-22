Abdulkadir Selvi'ye 'Demirtaş' tepkisi: Kıvırıyorsun, herkesi aptal mı sanıyorsun?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Selahattin Demirtaş'ın söylediğini öne sürdüğü “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir” ifadelerini köşesine taşımış, HDP böyle bir açıklama olmadığını duyurarak "Selvi'nin iddiaları gerçek dışıdır, uydurmadır!" demişti.

Bu gelişmenin ardından Selvi, dün yeni bir köşe yazısı yazarak "Kulis haberciliği, gazeteciliğin esasıdı" demiş, Süleyman Soylu'nun da bu aktarıma benzer ifadeler kullandığını söylemişti.

Selvi'nin bu sözlerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan tepki geldi.

Karaman, "Abdülkadir Selvi! Demirtaş'ın ağzından aktardığın sözlerin yalan olduğu ortaya çıkınca şimdi kalkıp 'Kulis bilgisi' diyerek kıvırıyorsun. Sana açıkça soruyorum: Demirtaş 5 senedir hangi kulise çıkmış da o sözleri söylemiş? Ne kulisi! Herkesi aptal mı sanıyorsun?" dedi.