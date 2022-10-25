Abdulkadir Selvi AKP'li anketçinin sonuçlarını açıkladı

Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li ismin kurduğu anket şirketi olan Areda-Survey’in 26-29 Eylül tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Selvi "Areda-Survey’in “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtı "ankete katılanların yüzde 48,6’sı Erdoğan yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 19,4 çıkıyor. Son dönemlerde adaylığı ön plana çıkan Kılıçdaroğlu ise yüzde 16,9’la üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 9.3’le Selahattin Demirtaş takip ederken Ekrem İmamoğlu yüzde 4,2’yle beşinci sırada yer alıyor" diye aktardı.

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 38’inin AKP, yüzde 25'inin CHP yanıtını verdiğini belirten Selvi "HDP’nin yüzde 10,5 aldığı araştırmada İYİ Parti yüzde 10,2 çıkıyor. MHP ise yüzde 10,1 oranında bir destek sağlıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5 alırken Zafer Partisi yüzde 1,3 çıkıyor. DEVA Partisi’nin yüzde 1,2 çıktığı ankette Saadet Partisi yüzde 0,8 oranıyla dokuzuncu sırada yer alıyor" diye yazdı.