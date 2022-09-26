Abdülkadir Selvi: AK Parti, şarkıcı yasaklarıyla mı anılmalı?

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski bir konserinde yaptığı şaka yüzünden tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen’i örnek vererek “Bunlar AK Parti’nin imajına zarar veriyor. AK Parti gençlere ulaşmak istiyorsa bunları gözden geçirmeli” dedi.

Hürriyet yazarının yazısının ilgili kısmı şöyle:

"AK Parti, gençlerle güçlü bir bağ kurmak için samimi bir çaba içinde. Ancak algıda bazı zorlukları var. Gençler ülkedeki havadan, ortamdan, iklimden çok etkileniyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Şarkıcı Gülşen imam hatiplilerle ilgili çok yanlış bir ifade kullandı. İmam hatipliler bu ülkenin onurlu insanları. Ayrıca bu ülkenin Cumhurbaşkanı imam hatipli birisi. Ancak özür diledi. Buna rağmen tutuklandı. Sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bırakıldı. Ne oldu? Yurtdışında “Türkiye’nin ‘Madonna’sı tutuklandı” diye haber oldu. Türkiye, şarkıcıların dahi bir sözlerinden dolayı tutuklandığı ülke konumuna düştü.Türkiye şarkıcıların susturulduğu değil, şarkılarını özgürce söyleyebildiği bir ülke olmayı hak ediyor. Bir dönem yasak olan Kürtçe müziğin önündeki engelleri kaldıran AK Parti, şarkıcı yasaklarıyla mı anılmalı? Bunlar AK Parti’nin imajına zarar veriyor. AK Parti gençlere ulaşmak istiyorsa bunları gözden geçirmeli."