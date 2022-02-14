Abdulhamit Gül’den istifa sonrası ilk fotoğraf

AKP'nin önemli isimlerinden Abdulhamit Gül, geçen haftalarda Adalet Bakanlığı görevinden istifa etti. Gül’ün istifasının altında İçişleri Süleyman Soylu’yla olan kavgasından, görülmekte olan bir dizi davadaki hukuksuz işleme gösterdiği tepkiye kadar bir dizi iddia gündeme getirildi.

Gül, en son Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde görülmüştü. Fotoğraflara gülümseyen hali yansımıştı.

İstifa sonrası ilk fotoğraf

Devir teslim töreninden sonra hiç görünmeyen Gül’ün yeni fotoğrafları çıktı. Kardeşi Sabiha Doğan’ın paylaştığı fotoğraflarda, Abdulhamit Gül karlı bir tepede soba yakarken görünüyor.

Bakan Süleyman Soylu çıkarma yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül'ün memleketi Gaziantep'e çıkarma yaptı. Abdulhamit Gül'le sık sık karşı karşıya gelen ve istifasında etkili olduğu öne sürülen Bakan Süleyman Soylu Gaziantep'te adeta 'parti lideri' gibi karşılandı. Bakan Süleyman Soylu'ya sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım için yapılan gençlerle buluşma programı organize edildi.