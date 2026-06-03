ABD’nin tehditleri sonucu İspanyol otel zinciri Küba’daki 15 otelin işletmesinden çekildi

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Küba’ya yönelik abluka, enerji kuşatması, askeri saldırı tehditlerine devam eden ABD hükümeti Küba’nın dünya ile ekonomik ve ticari ilişkilerini şantaj ve tehdit yoluyla engellemeye çalışıyor.

ABD hükümetinin Küba’nın İşletme Yönetimi Grubu GAE’yi ve bu kuruluşla iş yapan yabancı aktörleri, özellikle finans kuruluşlarını hedef alan ikincil yaptırımları devreye sokmasının ardından, Küba’da turizm sektöründe faaliyet gösteren başlıca şirketlerden Meliá adadaki faaliyetlerini büyük oranda sınırlama kararı aldı.

İspanyol otel zinciri Meliá, adada yönettiği 34 otelden 15’indeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket bu kararının "bu tesislerin işleyişini, yasallığını ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyen harici faktörlere” dayandığını bildirdi.

Küba için hayati öneme sahip turizm sektöründeki bu çekilme Küba ekonomisinin daha da zora girmesine yol açacak.