ABD'nin Pasifik'teki haydutluğu devam ediyor: Tekne saldırısında üç kişi hayatını kaybetti

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"Uyuşturucu kartelleriyle mücadele" bahanesiyle Karayipler'e askeri çıkarma yapan ABD, uzun süre boyunca tehditler savurduğu Venezuela'ya 3 Ocak'ta barbarca bir saldırı düzenledi.

Saldırı kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro kaçırıldı, ancak ABD'nin Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki kuşatması hala sürüyor. Bölgedeki teknelere yönelik saldırılar da devam ediyor.

ABD ordusu şimdi de Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

30 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı iddia edildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü, ABD askeri gücünün ise zarar görmediği belirtildi.

Aylardır onlarca tekneye saldırı düzenlediler

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl imzaladığı kararnameyle "Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele" bahanesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Karayip Denizi’ne 2025 yılının ağustos ayından itibaren çok sayıda savaş gemisi ve denizaltı gönderilerek Venezuela kıyılarına askeri yığınak yapıldı.

Venezuela yönetimine yönelik tehditleri kapsamında bölgeyi kuşatan ABD, oradaki varlığını "meşrulaştırmak" için "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasını öne sürdü.

Bu iddia doğrultusunda Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırılar başlatıldı. Teknelerin doğrudan hedef alınması ise uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına neden oldu.

İlk saldırı Eylül 2025'te gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalara göre bu tarihten günümüze kadarki süreçte 50'ye tekne hedef alındı ve neredeyse 150 kişi öldürüldü.

ABD'nin bölgedeki varlığının devam etmesi, söz konusu sayıların artacağına işaret ediyor.