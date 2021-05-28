ABD'nin kompleksi sürüyor: Küba'ya karşı kaybettiği çıkarma için zafer parası bastırdı

CIA, ABD'nin tarihteki en rezil yenilgisi, başarısız 1961 Domuzlar Körfezi Çıkartması'nı anmak için bir "Zafer Parası" çıkarttı.

"Özgür Küba için Haçlı Seferi"ni anmak için basılan madeni paraysa alay konusu oldu.

CIA sosyal medya üzerinden bastırdığı paranın anlatıldığı bir sayfayı paylaşarak, "Beklenen (ama asla gerçekleşmeyen) Domuzlar Körfezi zaferini anan bu gümüş sikke, Küba'nın bir taslağını, isyancı* bir işgalcinin ön planda Castro'nun ölü bir askerinin yanından geçtiğini gösteriyor" dedi.

This silver coin commemorating an anticipated (but never realized) Bay of Pigs victory features an outline of Cuba with a rebel invader advancing past a fallen member of Castro's military in the foreground.#HISTINT #Museum — CIA (@CIA) May 25, 2021

(İsyancı: Çıkarmada ABD tarafında savaşan güçler)

Paranın üzerinde "Özgür Küba İçin Haçlı Seferi" ve "Zafer haricinde başka bir son olmayacak" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan ABD'nin Vietnam için de bir "Zafer Parası" çıkartıp çıkartmayacağıysa merak konusu.