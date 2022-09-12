ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 11 büyük orman yangını sürüyor

Pazar günü eyalet çapında yayınlanan bir yangın güncellemesine göre, Kaliforniya'daki itfaiyeciler 11 büyük orman yangınına karşı mücadele ediyor.

8 bin 300'den fazla itfaiyeci eyalet çapında yangınları kontrol altına almak için çalışıyor. Yangın özetine göre, bu yıl şimdiye kadar Kaliforniya'da 325 bin 083 dönümlük alan kül oldu.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (Cal Fire), Twitter'da 41.443 dönümlük alanı kül eden 'Sivrisinek Yangını'nın yüzde 10'luk bir oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Öte yandan yangınlara müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Üç kişi, bir pilot ve iki itfaiye personeli, orta derecede yaralandı. Üçü de helikopterden çıkarıldı ve yerel bir sağlık merkezine nakledildi.