ABD'nin Irak'taki 'muharip misyonu'nu sonlandıran anlaşma duyurulacak

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde ABD ordusunun Irak'taki "muharebe misyonu"nu yıl sonu itibariyle sona erdiren bir anlaşmayı imzalayacakları bildirildi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberlere göre, Biden ile Kazımi'nin görüşmesinde imzalanacak anlaşma ikili tarafından görüşmenin ardından açıklanacak.

2003'te Irak'ı işgal eden ABD son yıllarda ülkedeki askeri varlığını "IŞİD'le mücadele" ile gerekçelendiriyordu.

ABD ile Irak yönetimleri arasında Nisan ayında ülkedeki ABD askeri varlığının "muharebe misyonu"ndan "eğitim ve tavsiye misyonu"na geçişi konusunda bir anlaşmaya varılmış ancak buna ilişkin bir takvim belirlenmemişti.

Bugün açıklanması beklenen anlaşmanın Irak'ta parlamento seçimlerinden 3 ay önce yapılması dikkat çekiyor.

Anlaşmanın Kazımi'ye Irak halkına ABD askeri muharip varlığının sona ereceği tarihi açıklaması için bir fırsat olarak görülüyor.

Kazımi Biden ile görüşme öncesi AP ajansına yaptığı açıklamada "Irak topraklarında yabancı savaşçı güçlere ihtiyaç yok" demişti.

Irak'taki ABD askeri sayısı geçen yıl 3 binden 2 bin 500'e indirilmişti.

ABD'nin Irak'taki "askeri muharip misyonu"nu sona erdirmesi Afganistan'dan yaklaşık 20 yılın ardından 11 Eylül itibariyle tamamen çekilme kararının ardından geliyor.

Öte yandan ABD'nin Irak'ta bulunduracağı "muharip askeri güç" ile "eğitim-tavsiye gücü" arasındaki ayrımsa henüz net değil.