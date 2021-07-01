ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerinin mimarlarından Rumsfeld öldü

ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgalinin ve bu ülkelerdeki katliamlarının sorumlularından eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında New Mexico'daki evinde öldü.

1954-57 yılları arasında ABD ordusunda savaş pilotu olan Donald Rumsfeld 1962 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi olmuştu. 1970'lerin başında dönemin ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı olan Rumsfeld, ilk savunma bakanlığını 1975-77 arasında eski ABD Başkanı Gerald Ford döneminde yaptı. Bir dönem ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği'ni de yapan Rumsfeld George W. Bush'un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında yeniden Savunma Bakanlığı yaptı.

11 Eylül saldırıları sırasında Pentagon'un başında olan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak'ın işgallerinde kritik rol oynadı.

Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu iddiasıyla Irak'a savaş açma fikrini ortaya atan Rumsfeld ABD'nin Irak işgalini başlatan fitili ateşledi.

Rumsfeld ABD'nin Irak'taki Ebu Gureyb Hapishanesi'nde ve Küba'daki Guantanamo üssündeki mahkumlara yapılan işkencelerden sorumluluğunu hafifletmeye çalışmış, yazdığı anılarda bu işkencelerin "düzgün bir denetimin yokluğunda küçük bir gardiyan grubunca yapıldığını" iddia etmişti. Rumsfeld emrini verdiği sorgulama tekniklerininse CIA'in sorgulama tekniklerinden daha az aşırı olduğunu savunmuştu.