ABD'nin HTŞ'yi aklama hamlesine Kemal Okuyan'dan tepki: 'Kanlı sicilden kurtulduklarını sanıyorlar'

Batı’nın ve bölgesel müttefiklerinin yıllara yayılan Suriye hedefi, 2025 yılına girerken gerçekleşti. “Esad gitti, demokrasi geliyor” propagandasıyla kamuoyuna sunulan plan kapsamında, Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı blok iktidara geldi.

Diplomatik adımlar atıldı, heyetler ağırlandı, pazarlıklar yapıldı...

Tüm bu gelişmelerin üzerine ABD, Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını, HTŞ'nin ise "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" statüsünden çıkarıldığını bildirdi.

Suriye'yi 1979 yılında "teröre destek veren ülkeler" listesine ekleyen ABD, bu uydurma listeye en son, uzun süredir tehdit ettiği ve soykırım niteliğindeki ablukayı şiddetlendirdiği Küba'yı eklemişti.

ABD'nin söz konusu hamlesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan açıklama geldi.

ABD'nin Suriye’yi “teröre destek veren devletler listesi”nden çıkardığını hatırlatan Okuyan, "Böylece yıllarca el altından destekleyip iktidara getirdikleri HTŞ denen örgütün kanlı sicilinden de kurtulduklarını sanıyorlar" ifadesini kullandı.

Okuyan, Küba'nın hala bahse konu listede yer aldığını vurguladı ve "O listede kalan az sayıda ülkeden biri Küba! Küba teröre destek veriyormuş… Hadi oradan!" dedi.

Günümüzde dünyada teröre destek veren ülkelerin başında ABD'nin geldiğinin altını çizen Okuyan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hatta, ABD’nin “terör” kapsamında değerlendirilebilecek açık ve örtülü ilişkilerinin listesini yapmaya kalksak, tam bir döküme hiçbir zaman ulaşamayız. ABD yönetimi bu saçma sapan listeyle yaptırımlar ve ablukalar uyguluyor, işgallere yelteniyor, savaşlar çıkarıyor. Liste uyduruk, liste bahanesiyle girişilen saldırganlık ise fazlasıyla gerçek. Dünyanın halleri böyle… Paranın gücüyle semirmiş zorbaların hiyerarşisidir emperyalizm denen sistem bir bakıma. Tarih ve insanlık da onların listesini tutar bir yandan, hiçbirini atlamadan…"

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