ABD'nin güneyinde yaşayan cumhuriyetçilerin çoğunluğu tekrar ayrılmak istiyor

Bir düzineden fazla Güney ABD eyaletinde Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi ABD'den ayrılmayı ve komşu eyaletlerle kendi ülkelerini kurmayı desteklediklerini söylediler. Öte yandan ABD'nin Batı Yakası'ndaki Demokratların neredeyse yarısı da aynı şeyi yapma niyetinde olduklarını söyledi.

Newsweek'in bildirdiğine göre, Bright Line Watch tarafından yürütülen yakın tarihli bir ankete göre, Teksas ve Florida da dahil olmak üzere 13 Güney eyaletindeki Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 66'sı Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmayı istiyor.

Güney eyaletlerindeki Demokratların'sa yüzde 20'si ayrılmayı destekleyeceğini söylerken iki partiye de sıcak bakmayanlarınsa yarısı ayrılma talebine destek verdi.

Batı eylaletlerindeki Demokratlar da ABD'den ayrılmak istiyor

Kaliforniya, Oregon, Washington, Alaska ve Hawaii'deki Demokratların yaklaşık yüzde 47'si de ayrı bir ülkeye katılmayı destekleyeceklerini beyan etti. Batı Kıyısı eyaletlerindeki bağımsızlarının yaklaşık üçte biri ayrılmadan yanayken, Batı Kıyısı Cumhuriyetçilerinin sadece yüzde 27'si ABD'den ayrılmak istiyor.

13 orta-batı ABD eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'den ayrılmaya en yüksek destek, yüzde 43'le bağımsızlar arasındayken, Kuzeydoğu eyaletlerinde Demokratların yüzde 39'u ABD'den ayrılıp kendi ülkelerini kurmaktan yana. Rocky Dağları yakınlarındaki eyaletlerde Cumhuriyetçilerinse yüzde 43'ü aynı şeyi söyledi.