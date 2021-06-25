ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bina çöktü: 99 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Florida'ya bağlı Miami'de çok katlı bir apartmanın iki bölümünün birbiri ardına çöktüğü, olay sonrası en az bir kişinin öldüğü ve 99 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

Miami-Dade ilçesi İtfaiye Şefi Yardımcısı Ray Jadallah, binanın kuzeydoğu tarafındaki 55 dairenin tamamen çöktüğünü, 35 kişinin 12 katlı binanın enkazından kurtarıldığını ve on kişinin yerinde tedavi edildiğini, iki kişinin yakındaki hastanelere gönderildiğini bir kişininse öldüğünü açıkladı.

Miami-Dade Polis Müdürü Freddy Ramirez'e göre 99 kişi hala kayıp.

Yıkımın ölçeği göz önünde bulundurulduğunda daha fazla ölümden korkuluyor.

Olaya ilişkin polis soruşturması sürüyor ve çöküşün nedeni henüz bilinmiyor.