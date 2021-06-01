ABD'nin el koyduğu gemideki İran petrolünü sattığı ortaya çıktı

ABD'de hükümet verileri ve mahkeme belgeleri, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında el koyduğu tankerde bulunan 2 milyon varile yakın İran ham petrolünü sattığını ortaya koydu. ABD'nin İran'a dönük yaptırımları nedeniyle ABD mahkemesi, satışla ilgili inceleme başlattı.

ABD Enerji Enformasyon Kurumu'nun verilerine göre, söz konusu ham petrol, ABD'nin Şubat ayında BAE'nin liman kenti Füceyre'nin açıklarında el koyduğu MT Achilleas adlı gemide bulunuyordu. ABD'deki mahkeme belgelerinde bulunan ifadelere göre ABD, Trump döneminde terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları'nın Çin'e ham petrol satmaya çalışması iddiasıyla Achilleas gemisine el koydu

Gemiyi Teksas eyaletinin Houston kentine getiren ABD hükümetinin, gemide bulunan 2 milyon varil ham petrolü yaklaşık 110 milyon dolara sattığı belirlendi. Bu paranın, mahkeme sonuçlanana kadar "emanet para" olarak tutulacağı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, petrol satışının detaylarını bilmediğini söyledi. Hatipzade, "ABD, eski başkanı Bill Clinton döneminden bu yana kuralları nedeniyle İran'dan petrol satın almadı" dedi.

ABD'nin İran'la petrol ticareti, 1979 yılında İran İslam Devrimi'nin ardından neredeyse durmuştu. ABD, 1987 yılında İran-Irak savaşı nedeniyle İran'dan petrol alımını tamamen yasaklamıştı. 1991 yılındaysa dönemin ABD Başkanı George H.W. Bush, petrol ticareti yasağını kısmen kaldırmıştı.

Daha sonra iki ülke arasında yeniden durma noktasına gelmişti. 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma'yla birlikte İran petrolünün uluslararası piyasalara girişine izin verilmiş, ancak daha sonra 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a dönük yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

Geçtiğimiz aylarda Nükleer Anlaşması'na ilişkin Viyana'da başlayan müzakereler, bugün devam ediyor.