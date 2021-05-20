ABD’nin deniz komandoları Rusya ve Çin’le savaş için yapılandırılıyor

ABD donanmasının ağırlıklı olarak “terörle mücadele” operasyonlarında kullanılan özel harekat kuvvetleri “NAVY SEAL”ler artık Çin ve Rusya’ya karşı operasyonlar için yeniden yapılandırılıyor.

NAVY SEAL’lerin Komutanı Tuğamiral H. Wyman Howard, yakın zamanda sözkonusu kuvvetlerin “terörle mücadele operasyonlarından ABD’nin Rusya ve Çin gibi rakiplerine karşı operasyonlarına” kaydırılmasına yönelik stratejik değişiklikler konusunda Kongre’ye bilgi vermişti.

Howard, Nisan ayının sonunda da Associated Press’e verdiği mülakatta bu değişiklikler kapsamında SEAL müfrezelerinin sayısının yüzde 30 oranında azaltılacağını ancak her müfrezedeki asker sayısını artırılacağını açıklamıştı.

Businees Insider’a konuşan eski bir SEAL askeri, sözkonusu değişikliklerin kendilerine “okyanus ötesine” daha fazla baskı için fırsat verdiğini savundu ve “Bu değişiklikler önemli çünkü sadece bir grup düzensiz fanatiğe karşı değil gerçek, yetkin ordulara karşı savaşa hazırlanıyoruz” dedi.

Business Insider eski bir SEAL yetkilisinin ise “Açık olmak gerekirse, bu topluluktaki birçok kişi kabul etmek istemese de, büyük güçlerin rekabeti ve Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle çatışma SEAL Takımlarının DNA’sına daha çok uyuyor” dediğini aktardı.