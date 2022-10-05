ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı

ABD'nin milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 31,1 trilyon dolara ulaştı. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.

CBO'nun temmuz ayında yayımladığı uzun vadeli bütçe görünümü raporunda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.