ABD'nin ardından İngiltere de faizi artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugünkü toplantısında, enflasyonla mücadele amacıyla faiz artırımına gitti. Banka, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75’e yükseltti.

Faiz artış kararı 1’e karşı 8 oyla alındı. Banka yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun yüzde 8’e, sonrasında da daha yüksek seviyeye çıkabileceği tahminini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası böylelikle 3 toplantıda üst üste faiz artışına gitmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da bugün faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 14'de sabit bıraktı.