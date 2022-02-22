ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nden Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama

Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasına tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Başkan Putin’in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz” ifadelerini kullandı.