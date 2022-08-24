ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 29 Ağustos'tan itibaren yeni binasında hizmet verecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir" ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin taşınma süreci

Ankara'nın Kavaklıdere bölgesindeki ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 2013’te yapılan intihar eylemi sonrasında ABD yönetimi, elçilik yerleşkesinin daha güvenli bir bölgeye taşınması amacıyla arazi talebinde bulundu.

ABD’nin yeni büyükelçilik yerleşkesinin inşa edildiği 37 bin metrekarelik arazinin satışı, satışın yapıldığı dönemde tartışmalara neden olmuştu.

Arazinin satışıyla ilgili, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD Büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermedi. Ayrıca oda, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.

Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, 2019’da Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan başvuru sonrası açılan davada, AOÇ arazisi için, yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen binanın inşaatı devam etmişti. İnşaatın 580 milyon dolara mâl olduğu belirtiliyor.

İnşaat sürecinde işçilerin hakları gasp edildi

ABD'nin Ankara Çukurambar'daki yeni büyükelçilik binası inşaatında işçiler mobbing ve kötü çalışma koşullarına isyan etmişti.

İşçiler işten çıkarmalara ve çıkarmalar sırasında işsizlik sigortasından yararlanmalarına engel oluşturan SGK bildirimlerine tepki gösterirken, ödenmeyen tazminatları için eylem düzenlemişti.

Ayrıca inşaatta kazalar da eksik olmamıştı. Bir işçi vinçte meydana gelen arıza sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.