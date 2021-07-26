ABD'li zenginler ucuz kredilerle varlıklarını artırdı

ABD'li büyük bankaların pandemi döneminde zengin müşterilere 2 kat kredi indirimi uyguladığı belirtildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley gibi büyük ABD'li bankaların sağladığı kredilerin toplam değeri, yılın ikinci çeyreğinde 600 milyar doları aştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 17,5'lik bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca bu sayının bankaların kredi havuzuna oranı, 2017'nin ortasından bu yana yüzde 16,3'ten yüzde 22,5'e yükseldi.

Bankaların bu kadar rahat kredi verebilmesinin nedeni, pandemi dönemindeki kayıplarının çok düşük olması olarak gösterilirken, verilen bu kredilerin buna karşın risk barındırdığı belirtiliyor. Covid-19'un ilk döneminde görülen piyasa çalkantılarının, bankaların müşterilerden ekstra teminat talep etmesine neden olduğu kaydediliyor

Bankaların zengin müşterilere kredi indiriminin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) pandemiyle birlikte faizleri düşürmesinin ardından arttığına işaret ediliyor.

Zengin banka müşterilerinin, bu kredilerle birlikte ikinci ev ve lüks eşya alımına yöneldiği kaydedildi. Bu müşteriler, aynı zamanda, kendi şirketlerine yatırım için de bankaların kredi indiriminden fayda sağlıyor.

Zengin müşterilerin, aynı zamanda bu kredileri almasıyla birlikte, varlıklarını satmaktan vazgeçerek gelir vergisi indiriminden de yararlandığı vurgulanıyor.