ABD'li yetkiliden 'Rojava' açıklaması: Türkiye’den garanti istedik

Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin Suriye ve Ira'taki hava operasyonları sonrası açıklamada bulundu.

Rudaw'da yer alan habere göre, McGurk, Türkiye'nin hava saldırıları sonrası Washington'ın Türkiye'den “Suriye'nin kuzeydoğusundaki zor durumu daha da istikrarsızlaştıracak bir şey yapılmamasının garantisini istediğini” söylediğini aktardı.

Haberde McGurk’ün, "Bölgede istikrarı sağlayıp, korumaya çabalıyoruz ve tabii ki Türkiye ile sınırın güvenli olduğundan da emin olmak istiyoruz" şeklindeki sözlerine yer verildi.