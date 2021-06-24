ABD'li teknoloji milyoneri McAfee hücresinde ölü bulundu

ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan, anti-virüs yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu 75 yaşındaki John McAfee, İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu öne sürüldü.

İspanya Yüksek Mahkemesi dün McAfee'nin ABD'ye iadesini onaylamıştı. Teknoloji milyarderi McAfee'nin vergi kaçakçılığı suçundan ABD'de 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Katalan bölge polisi McAfee'nin Barcelona yakınlarındaki Brians 2 hapishanesindeki hücresinde öldüğünü doğruladı ve bulguların McAfee'nin intihar ettiğine işaret ettiğini açıkladı. McAfee'nin avukatı da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkilinin hücresinde kendisini asarak intihar ettiği olasılığı üzerinde durulduğunu söyledi.

John McAfee, bu ay yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş ve ABD'ye iade edilmesi halinde ömrünün geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.

McAfee 3 Ekim 2020'de Barcelona'dan İstanbul'a giden bir uçağa binmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

McAfee ABD'de danışmanlık işlerinden, kripto para birimlerinden ve haklarını satarak milyonlar kazanmasına rağmen dört yıl boyunca vergi beyannamesi vermemekle ve varlıklarını başkaları adına göstererek vergi yükümlülüğünden kaçmakla suçlanıyordu.