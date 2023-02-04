ABD'li Sözcüden Süleyman Soylu’ya yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake için “Pis ellerini Türkiye’den çek” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

VOA Türkçe muhabirinin Soylu’nun açıklamasıyla ilgili sorusuna cevaben e-posta yoluyla yazılı bir açıklama yollayan sözcü, şunları kaydetti:

“ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurtdışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır.”