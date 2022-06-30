ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 satışına destek

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini ve iki ülke arasındaki farklılara rağmen bunun ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında dün gerçekleşen görüşmede gündeme gelen F-16 savaş uçağı ile ilgili ABD’den de bir açıklama geldi. Cumhuriyetçi Senatör Graham, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum” İfadesini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Graham açıklamasında, “Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır” ifadesini kullandı.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye’nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16’larını modernize etme talebini değerlendirerek, “ABD, Türkiye’nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor” açıklamasını yapmıştı.