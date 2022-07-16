ABD'li senatör: Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkeleri NATO'ya dahil etmeye son vermeliyiz

ABD'li senatör Rand Paul, Batı ile Rusya arasındaki savaşın nükleer Armageddon savaşına dönüşmese bile yıkıcı olacağını ve sadece Avrupa coğrafyasıyla sınırlı kalmayacağını belirtti.

American Conservative dergisinde yayımlanan yazısında Rand, güncel durumda siyasi ve duygusal kazanımlar elde etmek için artık kelime oyunlarını bırakmaları gerektiğini söyledi. Rand yazısında, "NATO'nun genişlemesini tartışırken, geri kalan eski SSCB ülkelerinin İttifak'a kabul edilmeyeceği konusunda net olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Paul, "Rus işgalinden önce 'hayır' diyordum. Fakat Rusya'nın eylemlerine bakınca, onların NATO'ya kabulüne 'karşı' olmayı bırakıp 'nötr' tutuma geçiş yaptım" dedi.

Eski Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya, 2004 yılında alınan beşinci genişleme kararı kapsamında NATO üyesi olmuştu.