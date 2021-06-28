ABD'li savcılar Trump'a şirket savunması için 24 saat süre verdi

ABD'nin New York eyaletinin savcıları, eski ABD Başkanı Donald Trump'a aile şirketine dönük suçlamaların son savunmasını yapmak için 24 saat süre verdi.

Washington Post'a konuşan kaynaklar, New York genel savcısı Leitia James ve Manhattan savcısı Cyrus Vance'in bu hamleyle birlikte, Trump'ın şirketine dönük iddianame hazırlamayı düşündüklerini aktardı.

Vance'in Trump Organization şirketine ve mali sorumlusu Allen Weisselberg'e dönük suçlamaları 7 güne içerisinde açıklayabileceği belirtildi.

ABD'li hukukçular, Trump Organization'a dönük bir suçlamanın, şirketin bankalarla ve ortaklarıyla ilişkilerini zedeleyebileceğini ve şirketi iflasa sürükleyebileceğini belirtiyor.

Vance'in ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, Trump Organization'ın vergi ve sigortada kaçakçılık ve düzmece işletme kaydı gibi "olası geniş ve uzun suç girişimlerini" incelemeye aldıklarını açıklamıştı.