ABD'li hakim: Sezgin Baran Korkmaz serbest kalırsa ciddi kaçma riski var

Avusturya tarafından ABD'ye iade edilen ve önceki gün Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Sulh Hakimi Jared C. Bennet’ın karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanma tutanağı ABD Adalet Bakanlığı Elektronik Sistemi’nde yayınladı. Tutanakta, Korkmaz’ın serbest bırakılırsa ciddi kaçma riski olduğu belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, tutanakta yer alan “ciddi kaçma riski” ifadesi, kefaletle serbest kalmak için başvuruda bulunacağı öngörülen Korkmaz’ın bu talebinin büyük bir ihtimalle kabul edilmeyeceği görüşünü kuvvetlendirdi. Yapılan ilk duruşmadan yayınlanan tutuklama tutanağına göre, tutuklanan Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığı, tutuksuz yargılanması için ikna edici kanıt bulunamadığı belirtildi.

'Daha önce kanundan kaçmaya çalıştı'

Duruşma tutanaklarında yapılan tespitlere ek olarak, tutukluluk nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

"- Hüküm giymesi halinde uzun hapis cezası alabilir.

- Sanık aleyhindeki deliller çok güçlü.

- Sanık, ABD’de vergi kaçakçılığından hüküm giyenler adına milyonlarca dolarlık işlemler gerçekleştirmiştir.

- Sanık Korkmaz ABD’den kaçışını kolaylaştıracak önemli fonlara erişim sağlayabilir.

- Sanık, kanun ve yaptırımlardan kaçmak için daha önce girişimlerde bulunmuştur."

'Davanın sonuna kadar tutuklu kalmalı'

Korkmaz’ın tutuklanma tutanağında Sulh Hakimi Bennet’ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sanığın ABD ile hiçbir bağı yok. Görünüşe göre büyük miktarda paraya ulaşmış ve Türkiye'den Avusturya'ya kaçmış. Bu davada aleyhindeki suçlamalara karşı kendini savunmak için Avusturya'dan ABD'ye iade edildi. Sanığın, özellikle ABD ile hiçbir bağı olmaksızın kovuşturmadan kaçma imkanına ve eğilimine sahip olduğu görülmüştür. Sanığın ciddi bir kaçma riski var. Bu davanın sonuna kadar savcılık nezaretinde tutuklu kalmalıdır. Sanığa savunma avukatıyla görüşmesi için makul bir fırsat tanınmalıdır.”

Korkmaz, 21 Eylül’de Salt Lake City kentinde yapılacak olan duruşmada bu kez Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish’in karşısına çıkacak.

Korkmaz’ın avukatları yapılan ilk duruşmada savcılıktan müvekkilleri aleyhine ya da lehine olan tüm delilleri kendileriyle paylaşılma talebinde bulundu.