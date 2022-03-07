ABD'li basketbolcu Rusya'da tutuklandı

İki kez Olimpiyat altın madalyası ve WNBA all-starı Brittney Griner, Rusya'da uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı.

İki kez Olimpiyat altın madalyası ve yedi kez Ulusal Kadınlar Basketbol Federasyonu All-Star'ı Phoenix Mercury basketbol takımında oynayan Brittney Griner yanında uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Gümrük görevlileri, Moskova yakınlarındaki bir havaalanında bagajında ​​kenevir yağı tespit etmesi üzerine basketbolcuyu Rusya'da tutuklandığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan 31 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brittney Griner’ın hala Rusya’da tutuklu olarak kaldığı söylendi.

Rusya Federal Gümrük Servisi, Rusya'nın Interfax Haber Ajansı'nın açıklamasına göre "Bir ABD vatandaşı New York'tan Sheremetyevo Havalimanı'nda yeşil kanaldan geçerken, Sheremetyevo Gümrük Köpek Departmanından çalışan köpek, beraberindeki bagajda olası narkotik maddelerin varlığını tespit etti. ABD vatandaşı tarafından taşınan el bagajının gümrük muayenesi, özel kokulu sıvı içeren maddelerin varlığını doğruladı ve bir uzman, sıvının narkotik bir madde olan kenevir yağı (hash yağı) olduğunu belirledi” edildi.

Brittney Griner'ın eşi Cherelle Griner, Instagram'da bir fotoğrafını yayınlayarak, basketbol yıldızının ABD'ye sağ salim dönüşü için dua edenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

Ulusal Kadın Basketbol Oyuncuları Birliği yaptığı açıklamada, "Üyelerimizden biri olan Brittney Griner ile ilgili olarak Rusya'daki durumun farkındayız. En büyük endişemiz BG'nin güvenliği ve esenliğidir. ABD'ye dönüşünü yakından izlemeye ve sabırsızlıkla beklemeye devam edeceğiz." denildi.