AB'den Türkiye için 'Schengen redleri' açıklaması

AB Komisyonu sözcülerinden Hipper, Schengen vizesiyle ilgili yaşanan sıkıntıların tüm dünya için geçerli olduğunu ve pandemi sonrası artan taleple bağlantılı olduğunu savunsa da Türkiye'deki ret oranının geçen yıl dünya ortalamasının üstünde kaldığını kabul etti.

AB yetkilileri vize ret oranları ve AB ülkelerince verilen Schengen vizeleri hakkında bilgi paylaştı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper'in verdiği bilgiye göre Türkiye'deki AB ülkelerinin konsoloslukları dünyada en yüksek vize başvurusu alan konsolosluklar arasında ilk 3'te yer alıyor.

Covid-19 salgınının dünya genelinde Schengen vizelerine yönelik talepte büyük düşüşlere neden olduğunu ama salgındaki hafiflemeden sonra talebin yeniden arttığını ve bu sebeple neredeyse tüm konsoloslukların personel sıkıntısı çektiğini söyleyen Hipper, bunun bazen vize işlemlerine etki ettiğini belirtti.

'Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil'

"Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir" diyen Hipper şunları aktardı:

"Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir. Türkiye'deki yüksek vize ret oranları da dünya genelindeki bu eğilimi takip etmektedir. Türkiye'de 2021'de yüzde 16,9 olan ret oranı, yüzde 13,4 olan küresel ortalamanın biraz üzerindedir. Diğer yandan Türk vatandaşlarına verilen çok girişli vizelerin oranı düzenli şekilde artmaktadır. 2014'te yüzde 58,1 olan oran 2021'de yüzde 82,6 olmuştur. Bu oranın küresel ortalaması aynı yıl yüzde 71,7'dir. Bu hem başvuranların hem de konsoloslukların üzerindeki yükü azaltan çok olumlu bir gelişmedir."

Hipper, Türk makamlarının yanı sıra Erasmus öğrencileri ve kamyon şoförleri gibi özellikle kısa süreli Schengen vizesi almak isteyen gruplarla düzenli temas halinde olduklarını söyledi.