AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Listelenen 217 kişi arasında üst düzey Kremlin yetkilileriyle Rus oligarklar Moshe Kantor, Boris Rotenberg ve Oleg Deripaska ile enerji, finans, medya, savunma ve silah endüstrisi gibi kilit ekonomik sektörlerde yer alan patronlar bulunuyor.

Listede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vladimirovna Vorontsova ve Ekaterina Vladimirovna Tikhonova da bulunuyor.

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti"nin bakanları ile Halk Konseyi üyeleri de listeye alındı.

4 büyük Rus bankası da listede

Yaptırım uygulanan 18 kuruluş arasında ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ve Rusya'ya ait dört büyük Rus bankası (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank ve VTB) ve savaşta teknolojisi veya ürünleriyle önemli bir rol oynayan askeri-savunma endüstrisindeki şirketler de yer alıyor.

AB, son adımla birlikte toplam 1091 kişi ve 80 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu. Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.