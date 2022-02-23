AB’den Rusya’ya süre: Saat 17.00’de bitiyor

Rusya’nın Ukrayna’daki yönetimleri resmi olarak tanıması ve askeri birlikleri Ukrayna’nın doğusuna yönlendirmesi sonrasında Batılı ülkelerin yaptırım kararları gündem oldu. ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke Rusya’daki hem kurumlara hem de bireylere yaptırım kararı alırken bugün Avrupa Birliği’nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği’nden üst düzey bir yetkili, Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar için TSİ 17.00’ye kadar süre verildiğini duyurdu.

27 üyeli blokun TSİ 13.00’te yaptırımları onaylaması ve yazılı prosedürün de saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenirken, bu saatten sonra yaptırımların ise resmen uygulanmaya konulacağı kaydedildi.