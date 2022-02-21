AB'den Kıbrıs'taki göç konusunda Türkiye'ye çağrı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin havalimanlarından ve kıyılarından Kıbrıs'a gelen göçmenleri durdurmak için AB'yle çalışması durumunda “kazanacağı çok şey” olacağını söyledi.

Schinas, Belarus-Polonya sınırında AB'ye yardımcı olduğu gibi Türkiye'den Kıbrıs'a göçmen girişlerini engelleme konusunda da aynı derecede işbirliğini beklediklerini kaydetti. Schinas, "Bakın, tüm komşularımız gibi Türkiye de çok basit bir şeyi anlamalı: Göç konusunda, Avrupa'ya karşı çalışmak yerine Avrupa'yla çalışırlarsa kazanacakları çok şey var" dedi.

Avrupa Komisyonu yetkilisi Türkiye'ye geliyor

Schinas, göçmenlerin Kuzey Kıbrıs'a İstanbul'dan uçuşlarla geldiğini kaydederken bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceğini söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına göre Kuzey Kıbrıs'a ulaşan göçmenlerin yaklaşık yüzde 85'i, Birleşmiş Milletler kontrolündeki tampon bölgeden geçerek AB sınırına giriyor.

Adayı ziyaretinde sınır bölgelerini gezdikten sonra açıklama yapan Schinas, AB'nin göçmen geçişlerini engellemek için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Yetkili ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin göçmen varışlarıyla başa çıkmak ve sığınma başvuruları reddedilenlerin ülkelerine geri dönüşlerini hızlandırmak için önemli mali yardım alması gerektiğini ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı bu alanda AB üyesi ülkeye desteklerini arttıracaklarını kaydetti.

'İstanbul Havalimanı'na temsilci gönderilsin' talebi

Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yetkililer, Türkiye'yi kasıtlı olarak göçmenleri adanın kuzeyine yönlendirmekle suçluyor. Ülkenin İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin son yıllarda herhangi bir AB ülkesinden daha fazla kişi başına göçmen aldığını söyledi.

Nuris, AB sınır ajansı Frontex'ten Türkiye ile Kıbrıs Adası arasındaki suları izlemesini ve göçmenleri kontrol etmek için İstanbul Havaalanına ve Kuzey Kıbrıs'a bir temsilci göndermesini isteyeceklerini söyledi.