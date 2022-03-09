AB'den kadınlar için ortak karar

Avrupa Birliği Komisyonu, 27 ülkenin içinde bulunduğu komisyonda, kadına yönelik şiddetin suç sayılmasını uyumlu hale getirme planlarını bildirdi.

OdaTV’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nin yürütme kolu, kadın sünneti ve siber şiddet için diğer tek tip cezaların yanı sıra, tecavüz suçlarının kesinlikle ceza gerektiren bir suç haline getirilmesi önerisini sundu.

Ulusal komisyon, mevzuatta boşlukların olduğunu kabul etse de AB üye ülkelerinin çoğu zaten kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti bir suç olarak görüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açıklanan öneriler, çatışmalardan kaçan kadınlar da dahil olmak üzere üye ülkelerden belirli gruplardaki kadınlara da destek olacağı ifade edildi.

Öte yandan AB'nin Eşitlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Helena Dalli, tecavüzün Ukrayna'da "savaş silahı olarak" kullanıldığını iddia etti.

‘Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddetle karşı karşıya’

Bununla birlikte, AB verilerine göre, ortalama her üç kadından biri 15 yaşına kadar fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Açıklanan verilerde, her iki kadından birinin cinsel tacize uğradığı, her yirmi kadından birinin de tecavüze uğradığı bildiriliyor.

Yapılan açıklamayla AB Komisyonu, üye ülkelerin daha yüksek azami cezalar verme hakkıyla birlikte, tecavüz için sekiz yıl ve kadın sünneti için beş yıl hapis cezası olan bir "asgari azami ceza" getirilmesini önerdi.

Avrupa Komisyonu’nun kadına şiddet ve aile içi şiddete ilişkin önerdiği kurallar şu şekilde sıralandı:

Rıza eksikliği, kadın sünneti ve siber şiddete dayalı tecavüz suç haline getirilecek.

Mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşılması, siber takip, siber taciz, siber şiddet veya nefrete teşvik suç sayılacak.

Mağdurlar cezai takibat sırasında tazminat talep edebilecek.

Mağdurlar, ücretsiz yardım hatları ve tecavüz kriz merkezleri aracılığıyla yeterli ve uzmanlaşmış koruma ve destek talep edebilecek.

Silahlı çatışmalardan kaçan kadınlar da dahil olmak üzere, belirli ihtiyaçları olan veya risk altındaki gruplara da destek sağlanacak.

Von der Leyen: Avrupa'nın kadınların yanında olmasını istiyorum

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa'nın kadınların yanında olmasını istiyorum. Kadına yönelik şiddetin önlendiği, kınandığı ve yargılandığı bir toplum istiyorum. Bugün, korunma ve güvenli ihbardan etkili kovuşturmaya kadar kadına yönelik şiddeti durdurmak için çevrimiçi ve çevrimdışı kuralları sıralıyoruz.” ifadelerini kullandı.