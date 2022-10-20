AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği iddiasıyla İran'a yaptırım kararı aldı.

Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların insansız hava uçaklarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacağı belirtildi. Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirilecek. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatılacak.

AB'nin yaptırımları varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımların bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İran: Ukrayna'ya karşı silah gönderme gibi bir politikamız yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Rusya ile savunma iş birliği olduğunu ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi.

Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü açıkladı.

Abdullahiyan paylaşımında, Borrell’e açık politikalarının Ukrayna’da savaşa ve gerginliğe karşı çıkmak olduğunu hatırlattığını belirtti.

İran füzelerinin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiği iddiasının asılsız olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Rusya ile savunma iş birliğimiz var ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle politikamız değil" ifadelerini kullandı. (AA)