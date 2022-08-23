AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması: 'ABD'den onay gelirse hafta sonu anlaşma olabilir'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve nihai olduğu açıklanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) taslağına İran'ın cevabına, sürece dahil olan ülkelerin çoğunluğunun onay verdiğini açıkladı. Borrell, sadece ABD'nin yanıt vermediğini açıkladı.

"Bazı ek ayarlamalar isteyen İran'ın yanıtını mantıklı görüyoruz" diyen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Buna çoğu ülke onay verdi ama ABD'nin cevabı henüz gelmedi. Bunu kapsamlı bir şekilde müzakere etmeleri gerektiğini anlayışla karşılıyorum. Bu hafta içinde bir cevap geleceğini umuyoruz" dedi.

AB'nin 2015 nükleer anlaşmasını kurtarmayı amaçlayan önerisinin kabul edilmesi gerektiğini ve çoğunluğun bu yönde olduğunu ifade eden Borrell, İran ile bu hafta sonuna kadar nükleer anlaşma yapılmasının "mümkün" olduğunu söyledi.