AB'den Erdoğan'a tepki: Yunanistan'a yönelik saldırgan açıklamalar ciddi endişe yaratıyor

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, dün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya dönük "rahat durmazsa vururuz" sözlerini eleştirdi.

Spano, "AB, Yunanistan'a yönelik saldırgan açıklamaların ciddi endişe yarattığını ve Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok gerekli çabalara tamamen karşı olduğunu defalarca vurguladı" dedi.

Sözcü, "Tehdit edici söylemlerin yerine yapıcı ve dürüst diyalog ve iletişimin geçmesinin, Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimi azaltmanın, karşılıklı anlayışı ilerletmenin ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmenin anahtarı olduğunu defalarca ifade ettik” şeklinde konuştu.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ilişkin "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazlarsa vuracak tabii. Sen Amerika’dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" sözlerini kullanmıştı.