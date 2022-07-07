AB’den Çin’e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.

Bakan Yi ile Avrupa Birliği-Çin ilişkileri üzerine istişarelerde bulunduğu aktaran Borrell, "Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ele alınması konusunda daha yapıcı bir rol oynaması, Rusya'nın saldırısının nedenleri ve küresel ekonomik açıdan feci sonuçları hakkında dezenformasyonu durdurması çağrısında bulundum" dedi.