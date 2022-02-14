AB’den Çavuşoğlu’na Yunan adaları tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin sözlerine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini sorgular nitelikte olduğu belirtilerek bu açıklamalar “zarar verici’’ olarak nitelendirildi.

Çavuşoğlu'nun sözlerinin Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarla da çeliştiği kaydedildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Stano'nun açıklamasında “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermelidir’’ ifadeleri yer aldı. Açıklamada, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.