AB'den ABD’ye ortak açıklama tasarısı: 'Rusya ve Çin'e karşı işbirliği'

Avrupa Birliği'nin (AB), 15 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek zirve için bu hafta Beyaz Saray'a bir ortak açıklama tasarısı gönderdiği bildirildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, tasarıda, "tarafların, Trump döneminde yaşanan ticari anlaşmazlıkları nasıl giderebileceğine" dönük değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.

Tasarıda Çin ve Rusya'ya karşı ortak hareket etme yönünde ifadeler de yer alıyor.

Bloomberg'in ulaştığı belgede, "Çin'e dönük benzer yaklaşımlarımız çerçevesinde ortak engel ve fırsatlara karşı ortak hareket ve karşılıklı danışma içinde olacağız. Rusya'ya dönük prensipli yaklaşımımızda birlik içinde olacağız ve olumsuz davranış ve düşmanca faaliyetlerin tekrarında kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri yer aldı.

Tasarıda, her iki tarafın da "çatışmaların önlenmesi ve barışçıl bir şekilde çözülmesi, hukukun üstünlüğünün ve uluslararası hukukun önde tutulması ve insan haklarını teşvik edilmesi" yönünde taahhütte bulunuluyor.

ABD Başkanı Joe Biden, zirveyle birlikte Avrupa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Biden, zirveden bir gün sonraysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.