AB'den '100 binden fazla Ukrayna askeri öldü' açıklamasına Kiev'den yanıt

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldüğünün tahmin edildiği yönündeki açıklamasıyla ilgili bu rakamı doğrulamayacaklarını belirtti.

Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınlayarak "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor" demişti. (AA)