AB'de yeni doğalgaz krizi: Yakıt akışının üçte biri askıya alınıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkelerindeki enerji krizi doruk noktasına çıkmış, fiyatlar büyük oranda artmıştı.

AB ülkeleri bir yandan enerji bağımlılığını çözecek alternatifler arasa da bu konuda kapsamlı bir çıkış henüz mümkün görünmüyor.

Öte yandan savaş, krizin boyutunu artıracak gelişmelere yol açmaya devam ediyor.

VOA'da yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birini Ukrayna üzerinden taşıyan bir geçiş noktasından, gaz akışını askıya alacağını bildirdi ve bundan Moskova'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna’nın doğalgaz sistemini işleten GTSOU, Sokhranivka hattından akışı Çarşamba gününden itibaren durduracağını bildirdi.



Şirket açıklamasında bunun nedeni olarak ‘‘işgal kuvvetlerinin teknik süreçlere müdahalesi’’ yüzünden Novopskov gaz kompresör istasyonunun çalışamayacak durumda olmasını gösterdi. Bu durumda akışın, Ukrayna kontrolündeki topraklarda bulunan Suca fiziksel bağlantı noktasına, geçici olarak kaydırılabileceği belirtildi.

Ancak Rusya’nın gaz ihracatında tekel durumunda olan enerji şirketi Gazprom, tüm akışın Suca bağlantı noktasına aktarılmasının ‘‘teknolojik olarak mümkün olmadığını’’ duyurdu.

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan Novopskov kompresör istasyonu, Rus güçleri tarafından harekatın ardından kontrol altına alınmıştı.



GTSOU, bunun Luhansk bölgesindeki Ukrayna gaz geçiş sistemindeki ilk kompresör olduğunu ve günde yaklaşık, 32,6 milyon metreküp gazın transit güzergahını oluşturduğunu, bunun da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazının üçte biri olduğunu belirtiyor.

Rus Gazprom’sa Ukraynalı GTSOU şirketinin, Sokhranivka ara bağlantısından Avrupa’ya gaz akışını durdurması için bir engel olmadığını belirtti ve Avrupa’daki alıcılara karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini açıkladı.