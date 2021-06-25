AB'de Rusya gerilimi: Hem diyalog hem yaptırım isteniyor

Financial Times Çarşamba günü, diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Avrupalı ​​liderler zirvesine davet etmeyi düşünmesini istediğini bildirdi.

Almanya ve Fransa'nın ayrıca, Cenevre'deki Rus-ABD zirvesinden sonra Moskova ile müzakereleri geliştirmek, Rusya ile daha yakın ilişki kurmak için yeni bir AB stratejisinin geliştirilmesi çağrısında bulundukları bildiriliyor.

Bloomberg'in diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 10 AB üyesi ülke, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB liderleri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve düzenleme girişimine karşı olduklarını dile getirdi.

Bloomberg'in kaynağına göre, yaklaşık 10 ülke konunun toplantının gündemine alınmasından rahatsızlık duyuyor.

Mevcut AB Zirvesi'nin taslak belgesi, AB liderlerinin “liderler düzeyinde de dahil olmak üzere Rusya ile mevcut diyalog biçimlerini gözden geçireceklerini” söylüyor, ancak bu ifade köşeli parantez içinde, yani henüz metin üzerinde anlaşmaya varılmadı.

AB Zirvesi'nin ilk gününün nihai belgesine göre, AB üye devletlerinin liderleri Avrupa Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell'i Rusya ile daha fazla işbirliği inşa etme yolları konusunda girişimler geliştirmekle görevlendirdi. Belgede, "Avrupa Konseyi, AB'nin Rusya-AB çıkarları olan alanlarda seçici bir angajmana açık olduğunu yineliyor" denildi.

Özellikle iklim değişikliği ve çevre, sağlık, İran nükleer anlaşması, Suriye ve Libya gündemleri dahil olmak üzere bazı dış politika konularında Moskova ile işbirliği önerildi. Ancak bazı AB üye ülkelerin liderleri, Moskova'nın olası "dostça olmayan adımlarına" karşı AB Komisyonu'nun ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere tedbirler önermesini istediklerini dile getirdiler.