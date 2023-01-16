AB'de gaz fiyatları 2021'deki seviyenin altına indi

Londra Kıtalararası Borsası (ICE) verilerine göre, AB'deki doğalgaz fiyatları Eylül 2021'den beri görülmeyen seviyelere düştü. Bu düşüşte Avrupa çapında görülen mevsim dışı sıcak hava dalgasının payı olduğu düşünülüyor.

Hollanda'daki Title Transfer Facility (TTF) merkezinde Şubat teslimi gaz için vadeli maliyeti Pazartesi günü yüzde 11'den fazla düşerek bin metreküp başına 645 dolar, hanehalkı bazında megavat-saat başına 62,3 dolar seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da ısınma talebini önemli ölçüde etkileyen mevsim normalleri üzerinde sıcak hava nedeniyle gaz fiyatları düşüyor.

Ayrıca, AB enerji arzında rüzgar üretiminin payı ay başından beri rekor seviyelere ulaşmış durumda. AB'de enerji arzında rüzgar enerjisinin payı 15 Ocak'ta tüm zamanların rekoru olan yüzde 35,4'e ulaştı.

Avrupa gaz fiyatları, büyük ölçüde yaptırımlar nedeniyle Ağustos ayında zirve yaparak megavat-saat başına 345 avroyu aşmıştı. AB ülkeleri geçen ay toptan gaz fiyatlarına megavat-saat başına 180 avro tutarında bir acil durum üst sınırı getirdi. Üst sınır 15 Şubat'ta yürürlüğe girecek.