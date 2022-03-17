ABD'den Zelenskiy'in taleplerine yanıt: Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve NATO’nun Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmayacağını belirtti. Psaki, bugünkü basın toplantısında, “(ABD Başkanı Joe) Biden, ulusal güvenlik çıkarlarımız temelinde bir karar aldı. Daha önce de söylediğimiz gibi, uçuşa yasak bölge bizden ve NATO’dan Rus uçakları vurmayı talep edecek. Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, uçuşa yasak bölge oluşturma veya yeni savaş uçaklarını sağlama taleplerini anlayışla karşıladıklarını dile getiren Sözcü, “Ukrayna’ya savaş uçağı teslimi yanlışlıkla eskalasyon olarak algılanabilir” dedi.

Biden’in, Zelenskiy’in Kongre konuşmasını duyduğunu ama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un değerlendirmelerine dayanan kararını değiştirmediğini dile getiren Psaki, uçak tesliminin Ukrayna ordusunun imkanlarını değiştirmeyeceği yönündeki görüşü aktardı.

'Rusya'ya yaptırım konusunda kendimizi tutmayacağız'

“Yaptırımlar konusunda kendimizi tuttuğumuzu iddia etmezdim” diyen Psaki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atabileceğimiz birkaç ek adım var. Misal, yeni kişilere yaptırım getirmek, mevcut yaptırımları sıkılaştırmak, Rusya’yı uluslararası ekonomik sistemi dışına itmeye devam etmek, ekonomisinin modernleşmesini ve çeşitlenmesini engellemek.”