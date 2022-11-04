ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yardım

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada yaklaşık 400 milyon dolarlık ek silah ve ekipman yardımı paketinin "acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine" dikkati çekildi.

Açıklamada yardım paketinde HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığı'nın desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak." (AA)