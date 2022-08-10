ABD'den Ukrayna'ya 89 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Ukrayna hükümetine, Rusya'nın acımasız savaşının yarattığı patlayıcı kalıntılarının yol açtığı acil insani zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için 89 milyon dolarlık FY 2022 finansmanı sağlama niyetini açıkladı" denildi.

Açıklamada, savaş nedeniyle birçok bölgede aktif mayınların ve patlamamış cephanenin bulunduğu ifade edildi.

Rusya'nın ülkenin büyük bir bölümünü kara mayınları, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı cihazlarla doldurduğu söylenen açıklamada, "Rus aktörler tarafından Ukrayna'da gördüğümüz şekilde el yapımı patlayıcıların grotesk kullanımı, daha önce Suriye'de sadece IŞİD ile ilişkilendiriliyordu. Bu patlayıcılar verimli tarım arazilerine erişimi engelliyor, yeniden inşa çabalarını geciktiriyor, yerinden edilmiş toplulukların evlerine dönmesini engelliyor ve masum Ukraynalı sivilleri öldürmeye ya da sakat bırakmaya devam ediyor" sözleri yer aldı.

Söz konusu açıklamanın devamında Ukrayna hükümetinin 160 bin kilometrelik arazinin tehlikeli olabileceğini tahmin ettiği aktarıldı.