ABD'den Ukrayna'ya 80 ton mermi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borispol Havalimanı’nın bugün ABD’den askeri yardım getiren yeni bir uçağın geldiğini belirterek, “ABD’li dostlarımızın gönderdiği uçak Kiev’e 80 tondan fazla ağırlığa sahip mühimmat getirdi. Söz konusu tüfek mermileri. Her alanda tutarlı destek için teşekkürler” ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, daha önce Ukrayna’ya ABD’den askeri yardım getiren 8 askeri nakliye uçağı gelmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplamda ABD’den Ukrayna’ya 45 sefer askeri yardım teslimatının yapılacağı belirtilmişti.

Donetsk: Ukrayna tankları Donbass'taki temas hattına doğru aktarılıyor

Diğer taraftan, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, basına yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru tank birlikleri aktardığını söyledi.

Basurin daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna ordusunun ‘kırmızı çizgileri’ geçmesi, yani taarruza geçip temas hattını aşması ve sivilleri kitleler halinde öldürmesi halinde Donetsk ordu birliklerinin karşılık vereceğini belirtmişti.

Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerini güçlendirmeye devam ettiğine de dikkat çeken Basurin, “Halk cumhuriyetlerine karşı düşman grubu büyümeye devam ediyor” vurgusunu yapmıştı.

