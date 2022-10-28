ABD'den Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarının karşılanması için" 275 milyon dolarlık yardım göndereceklerini, bunlar arasında Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) mühimmatı, hassas güdümlü toplar ve silahlar olduğunu belirtti.

Singh ayrıca Ukrayna'ya 4 adet uydu haberleşme anteni de göndereceklerini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği Ocak 2020'den bu yana Ukrayna'ya yapılan yardımların toplam miktarının 18,5 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Öte yandan Sözcü Yardımcısı "Ukrayna'ya gönderilecek uydu antenlerinin, SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile bir bağlantısının olmadığını ve savaş alanındaki iletişimin kopmaması amaçlı gönderildiğini" öne sürdü. (AA)