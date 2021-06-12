ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'nin Ukrayna yönetimine destek adımları sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya bir askeri yardım paketi daha sunduklarını açıkladı.

Sptunik'in haberine göre, Kirby, "Bugün bakanlık, Ukrayna güçlerinin ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumalarına ve NATO ile eşgüdümü geliştirmelerine yardımcı olmak adına, Ukrayna'ya güvenlik yardımı girişiminin bir parçası olarak 150 milyon dolarlık yeni paketi duyuruyor" dedi.

Yardım paketinin iki topçu ve havan tespit radarı, insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular, güvenli iletişim cihazları, elektronik harp ve tıbbi tahliye teçhizatını içerdiği belirtilidi.